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США расширили санкции против России

18:33
  • вторник
  • 19 января 2021

Под ограничительные меры попали суда "Фортуна" и "Максим Горький"

Соединенные Штаты расширили санкции против России в соответствии с законопроектом CAATSA ("О противостоянии противникам Америки посредством санкций"), передает ТАСС со ссылкой на американское министерство финансов.

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Ограничительные меры распространяются на судно-трубоукладчик "Северного потока - 2" "Фортуна", а также на его владельца "КВТ-Рус" и компанию "Рустанкер". Кроме того, под санкции попал нефтяной танкер "Максим Горький".

Как уточняет РИА "Новости", всего в санкционный список попали шесть судов, в том числе ходящий под российским флагом танкер "Сиерра". Также там оказались 14 компаний из Италии, Швейцарии, США, Венесуэлы, Мальты, Великобритании и три физических лица: граждане Швейцарии, Италии и Венесуэлы.

Отмечается, что это смешанные списки, связанные с санкциями по России, Йемену, Венесуэле и борьбе с терроризмом.

О том, что Вашингтон готовится ввести новые ограничения, связанные с "Северным потоком - 2", стало известно еще в понедельник. Власти Германии отметили, что разочарованы этим решением. Во вторник, 19 января, в ФРГ начал работать экологический фонд, который будет защищать интересы участников проекта.

"Северный поток - 2" - это магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 километра (2468 километров по двум ниткам). Он проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: России, Германии, Дании, Финляндии и Швеции.

США активно противодействуют строительству газопровода. Вашингтон продвигает в Евросоюз свой сжиженный газ и пытается выдавить Россию с европейского рынка.

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