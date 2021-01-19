В Кремле отреагировали на новые санкции США

По словам Дмитрия Пескова, "Северный поток - 2" все же будет достроен

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение Соединенными Штатами новых ограничительных мер, распространяющихся, в частности, на трубоукладчика газопровода "Северный поток - 2".

Как отметил в беседе с РИА "Новости" кремлевский спикер, Москва сожалеет о решении Вашингтона прибегнуть к новым санкциям. Вместе с тем Песков подчеркнул, что реализация проекта будет продолжена.

О новых санкциях со стороны США стало известно 19 января. Они затрагивают судно "Фортуна", задействованное в строительстве "Северного потока - 2", и его собственника - компанию "КВТ-Рус". Вместе с тем в список внесли базирующуюся в России компанию "Рустанкер", а также танкеры "Максим Горький" и "Сьерра", которые, как утверждают в Вашингтоне, ходят под российским флагом.

Прежде Штаты неоднократно выступали с критикой "Северного потока - 2". При этом Вашингтон выражал явные намерения помешать строительству. Как считают многие эксперты, таким образом США пытаются выдавить Россию с европейского рынка, чтобы свободно отправлять в Евросоюз свой сжиженный газ.

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