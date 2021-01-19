В Евросоюзе решили не препятствовать "Северному потоку - 2"

Работы ведут частные компании, напомнили в ЕС

Представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил в ходе своего выступления перед депутатами Европарламента, что ЕС не станет препятствовать строительству газопровода "Северный поток - 2".

"Речь идет о проекте, который реализуется частными компаниями. Поскольку речь идет о частном проекте, мы не можем препятствовать этим компаниям работать, если правительство Германии с этим согласно", - цитирует Борреля РИА "Новости".

Он также уточнил, что ЕС по-прежнему стремится к энергетической диверсификации, а газопровод не исключает и не отменяет этого стремления.

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока - 2", а также нескольких базирующихся в России компаний, связанных со строительством. В Кремле выразили сожаление по этому поводу, но подчеркнули, что намерены довести реализацию проекта до конца.

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