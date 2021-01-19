"Сколько нежности": Игорь Николаев опубликовал трогательное видео с дочками

Семья музыканта посетила "Диснейленд"

Музыкант Игорь Николаев показал кадры с отдыха в Майами вместе со своей семьей: молодой женой Юлией Проскуряковой и дочками Вероникой и Юлией.

Несмотря на коронавирус, семья исполнила ежегодную традицию и побывала в знаменитом на весь мир парке развлечений "Диснейленд".

"Ну, вот и сбылась мечта моих дочек, и моя мечта тоже: старшая сестра Юля на ручках вносит младшую Веронику в сказочный диснеевский̆ замок!" – подписал видео в инстаграме Николаев.

Подписчики бурно отреагировали на новые кадры с наследницами музыканта:

- Это так классно, когда между детьми большая разница, старшая как мамочка, а сколько нежности! - Так трогательно! - Две сестрички. И хвостики у обеих одинаковые. Дочери - ваша гордость.

Как отметила в соцсети Проскурякова, ежегодный отдых в парке развлечений уже стал семейной традицией.

"Почти год назад мы были в Диснейленде и снова вернулись сюда в той же компании! Это становится хорошей семейной традицией. Счастье!" – написала жена Николаева.

Проскурякова стала третьей женой Николаева. От первого брака, с одноклассницей Еленой Кудряцевой, у него есть взрослая дочь Юлия. Второй избранницей композитора являлась Наташа Королева, у них не было детей.

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