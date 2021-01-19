В Госдуме предложили запретить рекламу суррогатного материнства

Соответствующий законопроект пройдет общественное обсуждение

Группа депутатов Государственной думы разработала законопроект, по которому прибегать к помощи суррогатных матерей могут исключительно супружеские пары граждан России и лиц с видом на жительство в стране. Документ, уточняет ТАСС, предусматривает также введение запрета на рекламу услуг в сфере суррогатного материнства.

Предполагается, что поправки будут внесены в закон "О рекламе", действующая редакция которого пока предусматривает лишь запрет рекламы услуг по прерыванию беременности.

Парламентарии считают, что реклама суррогатного материнства не соответствует традиционному понятию материнства, а также формирует "неверные установки в области репродуктивного поведения личности". В нижнюю палату парламента законопроект пока не внесен. Ему предстоит пройти общественное обсуждение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"