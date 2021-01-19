ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Госдуме предложили запретить рекламу суррогатного материнства

19:48
  • вторник
  • 19 января 2021

Соответствующий законопроект пройдет общественное обсуждение

Группа депутатов Государственной думы разработала законопроект, по которому прибегать к помощи суррогатных матерей могут исключительно супружеские пары граждан России и лиц с видом на жительство в стране. Документ, уточняет ТАСС, предусматривает также введение запрета на рекламу услуг в сфере суррогатного материнства.

Названы приоритеты Госдумы в весеннюю сессию
В Госдуме разработали законопроект о поддержке семей медиков

Предполагается, что поправки будут внесены в закон "О рекламе", действующая редакция которого пока предусматривает лишь запрет рекламы услуг по прерыванию беременности.

Парламентарии считают, что реклама суррогатного материнства не соответствует традиционному понятию материнства, а также формирует "неверные установки в области репродуктивного поведения личности". В нижнюю палату парламента законопроект пока не внесен. Ему предстоит пройти общественное обсуждение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Новорожденный в роддоме
Новорожденный в роддоме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.