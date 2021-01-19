Москвич получил четыре года колонии за истязания пасынка

Мужчина бил ребенка и лишал его еды

Симоновский районный суд вынес приговор по делу 39-летнего местного жителя Мурата Шханукова, которого подозревали в систематическом нанесении побоев пятилетнему пасынку. Обвиняемый приговорен к четырем годам колонии общего режима, передает РИА "Новости".

Уточняется, что Шхануков проживал в квартире на 3-м Автозаводском проезде с женой и ее детьми от предыдущих браков. Следствие установило, что он избивал ребенка, лишал его еды, а также принуждал к выполнению "физических упражнений с запредельными нагрузками".

Также правоохранительным органам стало известно, что однажды мужчина заставил пасынка есть из мусорного ведра, а в другой раз так сильно кинул в него подушку, что мальчик ударился головой об стену.

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