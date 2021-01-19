ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США трансгендера впервые выдвинули на пост в администрации

20:19
  • вторник
  • 19 января 2021

Рейчел Левин может занять пост помощника министра здравоохранения

Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден выдвинул Рейчел Левин на пост помощника министра здравоохранения, передает РИА "Новости".

"Мы иллюзий не питаем": Лавров поделился ожиданиями от новой администрации США
Эксперты оценили вероятность новых антироссийских санкций при Байдене

Если ее кандидатуру утвердят в Сенате, Левин станет первым в истории трансгендером в американской администрации. Как сказано в заявлении Байдена, он уверен в способности Левин обеспечить устойчивое лидерство, чтобы американский народ пережил пандемию коронавирусной инфекции.

Сейчас Левин, изменившая пол в 2011 году, занимает пост главы департамента здравоохранения штата Пенсильвания. На федеральном уровне же она будет курировать ключевые подразделения минздрава страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Участник ЛГБТ-движения
Участник ЛГБТ-движения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.