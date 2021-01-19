В США трансгендера впервые выдвинули на пост в администрации

Рейчел Левин может занять пост помощника министра здравоохранения

Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден выдвинул Рейчел Левин на пост помощника министра здравоохранения, передает РИА "Новости".

Если ее кандидатуру утвердят в Сенате, Левин станет первым в истории трансгендером в американской администрации. Как сказано в заявлении Байдена, он уверен в способности Левин обеспечить устойчивое лидерство, чтобы американский народ пережил пандемию коронавирусной инфекции.

Сейчас Левин, изменившая пол в 2011 году, занимает пост главы департамента здравоохранения штата Пенсильвания. На федеральном уровне же она будет курировать ключевые подразделения минздрава страны.

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