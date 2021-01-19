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"Спаситель мира": в Неаполе нашли украденную картину ученика Леонардо да Винчи

22:42
  • вторник
  • 19 января 2021

Пандемия помешала планам мошенника отправить полотно за границу

Итальянская полиция нашла картину "Спаситель мира". Считается, что это одно из двух десятков полотен на этот сюжет, написанных самим Леонардо да Винчи и его учениками. О том, что картину похитили какое-то время назад, стало известно только теперь. Обнаружили произведение в Неаполе.

Не Лувр и даже не Британский музей. Неаполь. Городское отделение полиции. Экспозиция из одной картины, вызвавшая, однако, сильный ажиотаж в СМИ. Журналистам демонстрируют "Спасителя мира".

"Это было очень сложное мероприятие. И что доставляет нам огромное удовлетворение, так это то, что мы вернули городу его важную часть, что сделало Неаполь, возможно, ещё более известным, чем было раньше", - заявил начальник отделения полиции в Неаполе Альфредо Фабброчини.

Оригинальный "спаситель" принадлежит кисти гениального Леонардо да Винчи. Но известно о двадцати идентичных работах, сделанных на рубеже XV и XVI веков учениками великого живописца.

Итальянский образец был похищен из неаполитанской базилики Святого Доминика. Нашли произведение искусства у местного жителя. Предполагается, что он собирался переправить полотно за границу, но помешала коронавирусная пандемия и ограничения в передвижениях по миру. Здесь интересен и тот факт, что до сих пор неизвестно, где находится и самый первый "Спаситель мира". Одно время им владел даже российский коллекционер-миллиардер Дмитрий Рыболовлев. А в конце 2017 года полотно выставили на торги на аукционе.

Подробности смотрите в репортаже Дмитрия Гусева.

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Картина ученика Леонардо да Винчи "Спаситель мира"
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