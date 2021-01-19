Прощальный "подарок" Трампа: США ввели санкции против "Северного потока - 2"

В Вашингтоне не оставляют попыток помешать завершению строительства газопровода

США не оставляют попыток помешать завершению строительства газопровода "Северный поток – 2". В санкционный список внесено российское судно "Фортуна", которое занимается достройкой трубопровода в Балтийском море. В "Газпроме" заявили, что намерены довести проект до конца, несмотря на усиливающееся санкционное давление. Попытки противостоять американскому диктату предпринимают и европейские страны, прежде всего Германия.

Новые американские санкции против "Северного потока - 2" не стали сюрпризом ни для Москвы, ни для Берлина. После принятия оборонного бюджета США, где такие меры шли отдельной строкой, вопрос был только в сроках очередного заявления от Минфина. Его опубликовали сегодня, за день до ухода с поста президента Дональда Трампа.

"Действия, направленные на введение незаконных с точки зрения международного права ограничений в отношении экономических операторов, в том числе имеющих отношение к этому проекту, продолжаются и растут. Мы сожалеем в этой связи. Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию, анализируем ее. С тем, чтобы продолжить последовательную работу по финализации этого проекта", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На этот раз под санкционный пресс попадает российский корабль-трубоукладчик "Фортуна", который сейчас достраивает "Северный поток - 2". Компания-владелец судна может столкнуться с запретом на экспорт, блокированием активов и имущества.

"Фортуна" уже успела завершить укладку газопровода на одном из недостроенных участков. Теперь остаются еще две последние нитки: немецкая, протяженностью 30 километров, и датская, длиной в 50. Работы там должны были стартовать 15 января. Однако отложены датскими партнерами - формально из-за проверки оборудования. И вот очередные сложности. Что, конечно, увеличивает риски. И в "Газпроме" это прекрасно понимают.

"При реализации наших крупных международных проектов мы сталкивались и продолжаем сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, что приводит к напряжению между странами и изменению позиций наших партнёров и регулирующих органов по отношению к различным аспектам проектов. В некоторых случаях такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, а значит привести к приостановке или отмене проекта", - заявили в "Газпроме".

Впрочем, это скорее информация для инвесторов компании, которые должны знать худший вариант развития событий. Пока же и "Газпром", и европейский оператор проекта Nord Stream 2 заявляют: по-прежнему намерены продолжать строительство, когда получат разрешение. Накануне в Федеральное ведомство по судоходству Германии поступила жалоба от группы немецких экологов, которые почему-то только теперь решили опротестовать прокладку газопровода по морскому дну.

От участия в проекте также были вынуждены отказаться несколько крупных европейских компаний. Хотя немецкие власти не раз заявляли: "поток" отвечает всем необходимым требованиям, а санкции – незаконны. Бизнес так и не почувствовал, что европейские политики готовы защищать его интересы. Теперь в стране появился фонд, готовый взять на себя санкционные риски для европейских компаний. А немецкие законодатели готовы пойти дальше.

"Необходимо ввести штрафные пошлины на импорт газа из США. Ведь я опасаюсь, что и новый президент не изменит агрессивную экономическую политику своей страны", - заявил Клаус Эрнст, глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Германии.

А ведь избранный президент США Джо Байден обещал наладить диалог с европейскими партнерами, который стал напряженным при Дональде Трампе.

"Германия, например, открыто говорит, что ей нужен "Северный поток - 2". Что это экономический проект. Что там нет никакой политики. Поэтому тут вопрос к самому Байдену, если он является обычным демагогом, тогда этот диалог не состоится. Если все-таки он действительно намерен услышать своих партнеров по ту сторону Атлантики, он должен услышать позицию Германии. Она очень важна", - прокомментировал гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Новые санкции, говорят аналитики, в этом случае еще сильнее отдалят разделенных океаном союзников. Хотя уже вряд ли помешают строительству "Северного потока". Сейчас газопровод достроен на 94%. И поставки по нему российского топлива в Европу могут начаться уже летом 2021 года.

Екатерина Выскребенцева, Валерия Рождественская, "ТВ Центр".

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