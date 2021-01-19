В Вашингтоне ввели беспрецедентные меры безопасности перед инаугурацией

В город стянуто около 20 тысяч бойцов нацгвардии

Дональд Трамп записал своё прощальное обращение к американцам на посту президента. Оно может появиться в ближайшие часы. Об этом сообщил канал CNN, ссылаясь на свои источники.

Тем временем в Вашингтоне полным ходом идёт подготовка к церемонии приведения к присяге нового президента. Она начнется завтра в полдень по местному времени. В город стянуто около 20 тысяч бойцов нацгвардии. Меры безопасности - совершенно беспрецедентные. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда нет. Минюст предупредил о недопустимости незаконных акций в день инаугурации.

В рамках расследования беспорядков у Капитолия 6 января обвинения предъявлены в отношении более 100 человек. Готовятся и новые дела. ФБР уже получило около 200 тысяч доносов на возможных участников митинга у Капитолия, передает "ТВ Центр".

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