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Глава Минздрава Украины отверг возможность закупки "Спутника V"

20:40
  • вторник
  • 19 января 2021

Этого, по словам Максима Степанова, не будет "ни при каких обстоятельствах"

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов ответил на вопрос, есть ли вероятность того, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" в какой-то момент все же окажется на украинском рынке.

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"Нет <…>. Ни при каких (обстоятельствах. - прим. ред.). Есть у меня такое предчувствие", - цитирует ответ Степанова портал "Страна.ua".

Ранее министр говорил, что Украина ведет переговоры со всеми производителями, уже зарегистрировавшими свои препараты, и просил не манипулировать темой вакцинации.

Минздрав Украины уже подписал документы на поставку почти десяти миллионов доз вакцины. Сделано это было через международный механизм COVAX, запущенный Всемирной организацией здравоохранения совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации.

19 января официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что дискуссия о включении "Спутника V" в список разрешенных препаратов может продлиться несколько дней. При этом Харрис назвала хорошим знаком, что дискуссия будет проведена.

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