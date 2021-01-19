Британия установила суточный антирекорд смертности от COVID-19

Скончались 1610 человек

В Великобритании от коронавируса за сутки скончались 1610 человек - это рекордный суточный прирост с начала пандемии. Число выявленных новых случаев - 33355, передает Daily Mail.

Всего в стране с начала пандемии заболели более 3,4 миллиона человек, 91470 пациентов умерли. Прямо сейчас Соединенное Королевство занимает первое место в мире по суточным показателям смертности.

С 4 января в Англии действует национальный локдаун. Правительство не исключает продления карантина до конца марта.

13 января президент России Владимир Путин отметил, что Россия с тревогой наблюдает за ситуацией с распространением коронавируса в Британии. "Находимся в контакте с нашими европейскими партнерами по этим вопросам", - сказал глава государства.

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