ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Британия установила суточный антирекорд смертности от COVID-19

20:49
  • вторник
  • 19 января 2021

Скончались 1610 человек

В Великобритании от коронавируса за сутки скончались 1610 человек - это рекордный суточный прирост с начала пандемии. Число выявленных новых случаев - 33355, передает Daily Mail.

В России создали тесты для выявления британского штамма коронавируса
В британских больницах не хватает свободных мест и врачей

Всего в стране с начала пандемии заболели более 3,4 миллиона человек, 91470 пациентов умерли. Прямо сейчас Соединенное Королевство занимает первое место в мире по суточным показателям смертности.

С 4 января в Англии действует национальный локдаун. Правительство не исключает продления карантина до конца марта.

13 января президент России Владимир Путин отметил, что Россия с тревогой наблюдает за ситуацией с распространением коронавируса в Британии. "Находимся в контакте с нашими европейскими партнерами по этим вопросам", - сказал глава государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ситуация с коронавирусом в Великобритании
Ситуация с коронавирусом в Великобритании
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.