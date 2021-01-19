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Профилактическую эффективность "ЭпиВакКороны" оценят в феврале

21:11
  • вторник
  • 19 января 2021

Иммунологическая - 100%, сообщили в Роспотребнадзоре

Директор научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов сообщил, что окончательные результаты испытаний профилактической эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" будут объявлены в феврале. Об этом пишет "Интерфакс".

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Как уточнил Максютов, комплексно оценивается иммунологическая и профилактическая эффективность препарата. Последняя - это защита привитых от заболевания.

Во вторник Роспотребнадзор заявил, что иммунологическая эффективность "ЭпиВакКороны" составляет 100%.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что масштабный выпуск вакцины "ЭпиВакКорона" стартует в феврале 2021 года. Она также добавила, что первую партию вакцины центра имени Чумакова ("Ковивак") выпустят в гражданский оборот в объеме 100 тысяч доз.

Сейчас в стране запущена массовая вакцинация от COVID-19. Любой желающий может привиться вакциной от центра имени Гамалеи "Спутник V".

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