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Для желающих учиться в России иностранцев сделали сервис

21:33
  • вторник
  • 19 января 2021

Он начнет работать 20 января

В среду, 20 января, запускается единый сервис для иностранных студентов, желающих получить образование в российских вузах, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россотрудничества. С помощью сервиса можно будет подавать заявки на обучение в электронной форме на сайте государственной информационной системы "Образование в РФ для иностранцев".

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По задумке авторов, это должно обеспечить полностью прозрачный процесс: от проведения отбора до сопровождения, в том числе миграционного. Проводить отбор планируют в два этапа. Регистрация на первый этап будет доступна по ссылке education-in-russia.com. По итогам сформируют список кандидатов согласно выделенной на страну квоте.

Второй этап организуют непосредственно вузы. В сервисе также будет представлен новостной портал с актуальными учебными программами.

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