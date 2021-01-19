Собянин установил величину прожиточного минимума в Москве

Мэр столицы подписал соответствующее постановление

Величина прожиточного минимума в Москве в 2021 году составит 18029 рублей. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Документ опубликован на сайте mos.ru.

"Установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2021 год ... в расчете на душу населения - 18029 рублей ... для трудоспособного населения - 20589 рублей ... для пенсионеров - 13496 рублей ... для детей - 15582 рубля", - говорится в постановлении.

Ранее в январе правительство России установило, что прожиточный минимум в 2021 году на душу населения составит 11653 рубля, для трудоспособного населения - 12702 рубля, для детей - 11303 рубля, для пенсионеров - 10022 рубля.

С 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде.

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