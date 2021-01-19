Названы главные риски 2021 года

И это не только пандемия

В Женеве представили ежегодный доклад Всемирного экономического форума, в котором перечислены главные риски наступившего года, передает ТАСС. Первое место предсказуемо заняли инфекционные заболевания, что связано с пандемией COVID-19.

На второй строчке оказались проблемы, связанные с изменением климата. Далее следуют риски, относящиеся к оружию массового уничтожения, утрате биоразнообразия, кризису природных ресурсов и экстремальным погодным явлениям. Также в рейтинг попали сбои в инфраструктуре информационных технологий.

ВЭФ является неправительственной организацией. Ежегодно она проводит встречи с участием политических лидеров, руководителей бизнеса и экспертов в различных сферах деятельности. Ежегодное заседание ВЭФ состоится в мае в Сингапуре.

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