Документы для регистрации третьей российской вакцины направили в Минздрав

Регистрация ожидается 16 февраля

Генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова Айдар Ишмухаметов сообщил об отправке в Министерство здравоохранения документации для регистрации разработанной центром вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом пишет ТАСС.

Называется препарат "Ковивак". Как ранее заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова, регистрация ожидается 16 февраля. Вакцина может храниться при температуре от 2 до 8 градусов тепла.

В настоящее время в России зарегистрировали две вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" и "Спутник V", созданный московским центром имени Гамалеи.

Выпуск в гражданский оборот первых серий вакцины "Ковивак" намечен на вторую половину марта. Ее первая партия будет содержать 100 тысяч доз.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"