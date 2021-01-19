Минздрав опубликовал правила вакцинации "Спутником V"

После процедуры 30 минут пациент должен находиться под присмотром врачей

Министерство здравоохранения России представило у себя на официальном сайте документ, в котором расписана процедура применения вакцины от коронавируса "Спутник V".

При подготовке к вакцинации, уточняется в тексте, обследование на наличие антител к COVID-19 не обязательно. При этом те граждане, у которых антитела уже выявлены, привиты не будут.

Среди противопоказаний выделяют гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Кроме того, нельзя вакцинировать беременных и несовершеннолетних.

Перед прививкой пациент должен сообщить свое полное имя, дату рождения, контактный телефон и адрес. Он также обязан предъявить либо паспорт, либо СНИЛС, либо полис ОМС.

Сначала пациента должен осмотреть врач. Укол делают в плечо или в бедро. После процедуры 30 минут человек должен находиться под присмотром медиков. Через 21 день делают повторный укол.

После вакцины, уточняют в Минздраве, в течение нескольких дней могут проявляться кратковременные реакции - это, в частности, повышение температуры, отек, головная боль, гриппозное состояние.

18 января в России началась массовая вакцинация от коронавируса. К сегодняшнему дню в стране зарегистрированы два отечественных препарата - это "Спутник V" от центра имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона" производства центра "Вектор". Регистрация третьей вакцины - "Ковивак" от центра имени Чумакова - ожидается в феврале.

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