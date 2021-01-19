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Путин обсудил с президентом Боливии поставки вакцины "Спутник V"

22:59
  • вторник
  • 19 января 2021

Стороны также затронули вопросы дальнейшего развития российско-боливийских отношений

Президент России Владимир Путин и лидер Боливии Луис Арсе созвонились во вторник вечером, чтобы обсудить борьбу с коронавирусом и поставки вакцины "Спутник V".
Президент Боливии одним из первых в стране привьется "Спутником V"

"Подчёркнута важность достигнутых в декабре 2020 года договорённостей о поставках в Боливию российского препарата "Спутник V" и условлено о продолжении тесного взаимодействия на этом направлении", - сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны также обстоятельно обсудили вопросы дальнейшего развития российско-боливийских отношений в других областях.

Ранее Арсе пообещал вакцинироваться российским препаратом от коронавируса, как только придет первая партия. Таким образом лидер Боливии планирует продемонстрировать доверие к вакцине.

Боливия зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V" 6 января. Власти страны подписали контракт о поставках в страну 5,2 миллиона доз препарата для вакцинации 2,6 миллиона человек.

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