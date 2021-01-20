В штурме Капитолия нашли "русский след"

Кража ноутбука Пелоси вызвала в США целый скандал

Ещё одна тайна раскрыта. Штурм американского Капитолия был предпринят для того, чтобы загнать краденный ноутбук русской разведке! В Соединенных Штатах на полном серьёзе спецслужбы ведут расследование в отношении участницы штурма здания Конгресса Райли Джун Уильямс. Она вроде бы стащила ноутбук спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и решила продать его (внимание!) российским спецслужбам. Воровка арестована, шпионский скандал обсуждают ведущие американские издания.

И якобы знакомый воровки слышал, как та собирается отправить спикерский ноутбук другу в России, который продаст его Службе внешней разведки. Почем наша СВР покупает подержанные компьютеры, американцы пока не сообщили, но явно цену назовут.

Второсортный шпионский сюжет не заслуживал бы внимания, если бы "российский след" в штурме Конгресса не разглядели такие бывалые политики, как сама Нэнси Пелоси и несостоявшийся президент Хиллари Клинтон.

Тут уж и сомнений быть не может! Две дамы врага чуют через океан и в опубликованном подкасте обсуждают: а часом не Кремль приказал Трампу заварить всю эту кашу с беспорядками? У нас такие новости на лавочках обсуждают бабушки, тонко разбирающиеся в нюансах международной политики.

В Штатах такие бабушки сами диктуют рецепты на политической кухне. И подозрительно вопрошают: а не звонил ли Дональд Трамп прямо в Кремль, мол, какие будут указания?

И тут всё становится понятно. Американская демократия не дала трещину! Это Кремль пытался провернуть банальную кражу имущества с таким голливудским размахом. Остается вопрос, зачем нашей Службе внешней разведки подержанный ноутбук, и что за тайны там хранила Нэнси Пелоси? Кстати, в разгар расовых беспорядков "русский след" не искали. А зря! Активисты БЛМ набивали карманы виски и выносили электронику из магазинов явно не просто так. Наверное, тоже хотели сбагрить Кремлю краденные гаджеты. Как в комиссионку. Проморгали тему.

Может быть, наши западные партнеры просто не смотрят "Великий перепост"? И даже не подозревают, что в действительности всё не так, как на самом деле.

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