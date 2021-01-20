"Права человека придумали не американцы": эксперт об агрессивной политике США

Зачем США вмешиваются в дела других стран?

Как долго Соединенные Штаты будут продолжать попытки задавать тон мировой политике и прививать свои стандарты другим странам? И какими способами можно противостоять навязыванию идеологии извне?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил президент Института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин.

"Выборы и права человека придумали не американцы. И не англичане. Это вырастало везде, во всем мире, в том числе и в России", - отметил он.

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