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"Самая лучшая": Кустурица захотел привиться российской вакциной

08:22
  • среда
  • 20 января 2021

Он сделает это в случае необходимости

Применять "Спутник V", помимо Боливии, уже разрешили в Аргентине, Алжире, Белоруссии, Сербии. Накануне известный режиссёр Эмир Кустурица заявил, что планирует привиться российской вакциной, назвав её лучшей.

Кустурица добавил, что сейчас уединенно в местах, где нет риска заразиться. Но режиссер готов привиться, если потребуется, передает "ТВ Центр".

Тем временем, ситуация с инфекцией в мире остаётся тяжёлой. В Португалии за сутки выявлено максимальное число летальных исходов с начала пандемии. Растёт смертность и в Германии. Накануне там обнаружен новый штамм коронавируса. Канцлер Ангела Меркель вынуждена продлить карантин до 14 февраля.

О новых сроках локдауна - теперь до конца января - объявило и правительство Израиля. В мире, по последним данным, от коронавируса скончались более двух миллионов человек, заболели свыше 96 миллионов.

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