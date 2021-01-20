"Молюсь за успехи Байдена": Трамп выступил с прощальной речью

Трамп надеется, что новая администрация не растеряет уважение к США в мире

Считанные часы остаются до инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Уровня принятых мер безопасности столица Америки не знала со времен терактов 11 сентября, передает "ТВ Центр".

В Вашингтон прибыли 25 тысяч резервистов Нацгвардии, которых ФБР уже проверило на лояльность. А также подразделения радиационной, химической и биологической защиты. В городе появились километры ограждений и колючая проволока, причем не только рядом с Капитолием. По традиции перед вступлением в должность нового президента пока еще действующий американский лидер обращается к нации с прощальной речью. Дональд Трамп перечислил в ней все свои достижения и призвал Байдена не растерять уважение к США в мире.

"На этой неделе мы проводим инаугурацию новой администрации, и я молюсь за её успех в сохранении Америки безопасной и процветающей. Я желаю им успехов и, самое главное, удачи в этой важной работе", - сказал Трамп.

Джо Байден эту ночь провёл в гостевой резиденции Белого дома. Туда перед инаугурацией селят всех избранных президентов. Нынешняя церемония будет заметно отличаться от предыдущих, и не только из-за пандемии коронавируса. Уже известно, что Трамп и первая леди Меланья покинут Вашингтон за 4 часа до вступления в должность Джо Байдена. Ядерный чемоданчик, который по традиции уходящий глава Овального кабинета должен передать, Трамп заберёт с собой. Байдену выдадут новый, а коды бывшего президента аннулируют.

Нарушена и традиция, символизирующая мирную передачу власти, при которой перед инаугурацией новый американский лидер прибывает в Белый дом с визитом вежливости, а встречает его уходящий глава администрации. Кстати, Дональд Трамп станет первым за 150 лет президентом США, который не будет присутствовать при вхождении во власть своего преемника.

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