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В Алеппо восстановили уничтоженную боевиками систему мелиорации

09:03
  • среда
  • 20 января 2021

Район может сновать стать крупным сельхозцентром

В сирийской провинции Алеппо восстановили разрушенную террористами систему мелиорации. Она снабжает водой из Евфрата порядка пяти тысяч гектаров сельхозугодий, передает "ТВ Центр".

До войны, благодаря искусственному орошению, крестьяне получали стабильные урожаи пшеницы и фасоли, а местная водозаборная станция, которую построили ещё советские инженеры, была крупнейшей на Ближнем Востоке. Она обеспечивала водой земли на площади 200 тысяч гектаров. Аграрии надеются, что возобновление мелиорации позволит вернуть этому району Алеппо славу крупного сельскохозяйственного центра.

"Во время войны оросительные каналы сильно пострадали. Их отходят сотни от нашей основной магистрали протяженностью 130 километров. Ремонтировать пришлось почти каждый. До конца этого года мы планируем восстановить подачу воды на десятки тысяч гектаров сельхозугодий", - рассказал инженер водозаборной станции Луай Барракад.

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