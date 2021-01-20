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Вашингтон заявил о намерении Байдена продлить СНВ-3

08:20
  • среда
  • 20 января 2021

Вопросом займутся сразу после инаугурации

Джо Байден намерен добиваться продления Договора о сокращении наступательных вооружений. Времени остается мало, так что вопрос будет решаться сразу после инаугурации избранного президента США, заявил выдвинутый Байденом на пост госсекретаря Энтони Блинкен.
В НАТО попросили продлить договор СНВ-3

"Думаю, что мы будем добиваться продления договора", - заявил Блинкен на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.

В феврале истекает срок действия подписанного в 2010 году договора СНВ-3. Это единственно действующее соглашение между Россией и США об ограничении вооружений. Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года предложил продлить договор на год "без всяких условий", чтобы позже в спокойной обстановке обсудить все спорные параметры.

Ранее и кандидат на пост главы Пентагона отставной генерал Ллойд Остин заявил в сенате, что продление СНВ-3 отвечает интересам нацбезопасности США: он выразил уверенность, что Байден думает точно также. О том, что избранный президент и его команда готовы вести переговоры с Россией и в кратчайшие сроки договориться о продлении соглашения, говорил и советник по нацбезопасности Байдена Джейк Салливан, напоминает "Российская газета".

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