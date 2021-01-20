Вашингтон заявил о намерении Байдена продлить СНВ-3

Вопросом займутся сразу после инаугурации

Джо Байден намерен добиваться продления Договора о сокращении наступательных вооружений. Времени остается мало, так что вопрос будет решаться сразу после инаугурации избранного президента США, заявил выдвинутый Байденом на пост госсекретаря Энтони Блинкен.

"Думаю, что мы будем добиваться продления договора", - заявил Блинкен на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.

В феврале истекает срок действия подписанного в 2010 году договора СНВ-3. Это единственно действующее соглашение между Россией и США об ограничении вооружений. Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года предложил продлить договор на год "без всяких условий", чтобы позже в спокойной обстановке обсудить все спорные параметры.

Ранее и кандидат на пост главы Пентагона отставной генерал Ллойд Остин заявил в сенате, что продление СНВ-3 отвечает интересам нацбезопасности США: он выразил уверенность, что Байден думает точно также. О том, что избранный президент и его команда готовы вести переговоры с Россией и в кратчайшие сроки договориться о продлении соглашения, говорил и советник по нацбезопасности Байдена Джейк Салливан, напоминает "Российская газета".

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