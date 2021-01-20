Россиян предупредили о скором нашествии тараканов

Насекомые выбирают влажные и теплые помещения

В году есть два пика роста тараканов, и первый из них начнется уже скоро, заявила завлабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

Она объяснила, что в многоквартирных домах периодически активизируются тараканы, первый такой пик приходится на февраль.

"Тараканам нужны места, где есть вода, чтобы отложить яйца. Среднее время развития таких яиц ‒ примерно три месяца в зависимости от температуры. Очередное нашествие тараканов в многоквартирные дома и их массовое разведение приходится на февраль. Это первый пик в году, а второй будет летом", - предупредила Рославцева.

Для защиты квартиры от непрошенных гостей она посоветовала перекрыть основные пути проникновения насекомых. Для этого можно поставить сеточки на вентиляционных отверстиях на кухне и в ванной. Эксперт подчеркнула, что тараканы - теплолюбивые и влаголюбивые насекомые, поэтому они пойдут именно в эти помещения.

Если же шестиногие все-таки пробрались в квартиру, избавиться от них можно специальными средствами, передает Радио Sputnik. "К сожалению, у нас сейчас вопрос номер один – это формирование популяции тараканов, устойчивых или резистентных к основным инсектицидам, вроде пиретроида. Как правило, служба дезинфекции работает с помощью распыления пиретроида. Результаты от этого не очень хорошие. Мы рекомендуем применять обычные пищевые приманки. К ним у популяции тараканов пока что нет высокой резистентности", - резюмировала Рославцева.

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