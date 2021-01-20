ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян предупредили о скором нашествии тараканов

08:42
  • среда
  • 20 января 2021

Насекомые выбирают влажные и теплые помещения

В году есть два пика роста тараканов, и первый из них начнется уже скоро, заявила завлабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

Она объяснила, что в многоквартирных домах периодически активизируются тараканы, первый такой пик приходится на февраль.

"Тараканам нужны места, где есть вода, чтобы отложить яйца. Среднее время развития таких яиц ‒ примерно три месяца в зависимости от температуры. Очередное нашествие тараканов в многоквартирные дома и их массовое разведение приходится на февраль. Это первый пик в году, а второй будет летом", - предупредила Рославцева.

Для защиты квартиры от непрошенных гостей она посоветовала перекрыть основные пути проникновения насекомых. Для этого можно поставить сеточки на вентиляционных отверстиях на кухне и в ванной. Эксперт подчеркнула, что тараканы - теплолюбивые и влаголюбивые насекомые, поэтому они пойдут именно в эти помещения.

Если же шестиногие все-таки пробрались в квартиру, избавиться от них можно специальными средствами, передает Радио Sputnik. "К сожалению, у нас сейчас вопрос номер один – это формирование популяции тараканов, устойчивых или резистентных к основным инсектицидам, вроде пиретроида. Как правило, служба дезинфекции работает с помощью распыления пиретроида. Результаты от этого не очень хорошие. Мы рекомендуем применять обычные пищевые приманки. К ним у популяции тараканов пока что нет высокой резистентности", - резюмировала Рославцева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Таракан
Таракан
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.