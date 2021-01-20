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ВОЗ объявила о рекордном росте смертности от коронавируса

08:43
  • среда
  • 20 января 2021

За неделю показатели увеличились на 90%

Показатель смертности от коронавируса в мире за прошедшую неделю вырос на 90%. Это рекордный рост числа летальных исходов среди пациентов с COVID-19 с начала пандемии, отметила Всемирная организация здравоохранения в еженедельном эпидемиологическом бюллетене.
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За минувшие семь дней в мире зарегистрировано 93 882 летальных исхода от коронавируса. Рост зафиксирован во всех шести подведомственных ВОЗ  регионах. В то же время, распространение заболевания пошло на спад. С 11 по 17 января выявлено 4,7 миллиона новых случаев заболевания — это на 6% меньше, чем в предыдущую неделю.

По данным ВОЗ, за время пандемии выявлено 94 124 612 случая заболевания COVID-19. Больше всего зараженных зарегистрировано в США, Индии и Бразиии. Четвертое и пятое места в списке занимают, с существенным отрывом, Россия и Великобритания.

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