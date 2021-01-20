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Сергунина: Благотворительный сервис на mos.ru отметили премией Big Innovation Awards

09:03
  • среда
  • 20 января 2021

Он существует с осени прошлого года

Столичный благотворительный сервис на портале mos.ru стал лауреатом международной премии Big Innovation Awards. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Сервис был создан октябре прошлого года в Москве по инициативе благотворительных фондов. Он находится в разделе "Мои платежи" на mos.ru. За это время сервисом воспользовались почти 4 тысячи человек. Они сделали 6,2 тысячи пожертвований. Средняя сумма одного перевода составляет более 260 рублей.

"На днях сервису исполнилось три месяца. Это важный проект по поддержке благотворительности и культуры добрых дел. Пока он находится на этапе становления: мы приглашаем к сотрудничеству работающие в городе фонды и информируем о нем жителей. То, что результаты совместных усилий благотворительного сообщества и правительства Москвы отметили международной премией, безусловно, воодушевляет", - заявила Сергунина.

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Благотворительный сервис на портале mos.ru
Благотворительный сервис на портале mos.ru
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