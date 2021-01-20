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В Москву возвращается комфортная погода

09:04
  • среда
  • 20 января 2021

Холода отступят

В среду в Москву вернется комфортная погода температурой до -10 и почти без осадков, рассказала метеоролог Елена Волосюк.

"Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона, погода нас ожидает достаточно комфортная, облачно, с прояснениями, практически без осадков. И дальнейшее ослабление морозов, мы рассчитываем, что в течение дня в нашем городе минус 8 - минус 10 градусов, в Подмосковье минус 8 - минус 13", - сообщила она.

Также в столице ожидается небольшой западный ветер со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление окажется в пределах нормы – 749 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

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