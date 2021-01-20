Петросян опроверг слухи о болезни молодой жены

Брухунова напугала подписчиков рассказами о сильных болях

Евгений Петросян отреагировал на слухи об ухудшении здоровья его молодой супруги Татьяны Брухуновой после родов. Ранее в Сети появилась информация о ее возможной болезни после рождения сына.

Предположения о недуге 31-летней Брухуновой были вызваны историей о мучительных мигренях, которую супруга Петросяна рассказала подписчикам.

Юморист заявил, что все домыслы на этот счет – не более чем слухи. "Это фейк абсолютный", - сказал он.

Также 75-летний Петросян подтвердил, что переболел коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что пока не намерен делать прививку, поскольку "переболел недавно", передает ФАН.

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