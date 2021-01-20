Больше половины россиян выступили против "ковид-паспортов"

Идея нашла как сторонников, так и противников

Большинство опрошенных россиян заявили, что не поддерживают идею введения "ковид-паспортов". Против высказались 59% респондентов, 12% одобрили идею, а 29% затруднились с ответом.

Идея введения "антикоронавирусных паспортов" обсуждается не только в России, но и по всему миру. Однако большинство россиян выступают против подобного документа. Критики называют его дискриминационным и отмечают, что информация о наличии антител относится к врачебной тайне.

При этом отмечается, что число противников нового документа прямо пропорционально уровню их дохода. При заработке менее ₽30 тыс. в месяц за появление такого документа высказываются 12%, против — 54%, еще 34% затрудняются с ответом. При доходе свыше ₽80 тыс. число сторонников идеи возрастает до 15%, но и противников становится больше (64%), а сформировавшегося мнения нет только у 21%, передает РБК.

Чуть больше сторонников идеи среди тех, кто уже переболел COVID-19 или сделал прививку. Однако перевес все равно остается за противниками нововведения – 18% и 55% соответственно.

В основном за новый документ выступают те, кому приходится регулярно сдавать анализы на коронавирусную инфекцию. К примеру, с вопросами о COVID-статусе россияне зачастую сталкиваются при трудоустройстве. Согласно опросу, COVID-статусом соискателей интересуются в 35% компаний. Часто всего такие вопросы задают при трудоустройстве в сферах здравоохранения и строительства.

Опрос был проведен 18-19 января, всего в нем приняли участие 1600 респондентов в 349 населенных пунктах во всех федеральных округах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"