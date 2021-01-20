В Москве открылись новые выездные прививочные пункты

Вакцинация проходит без предварительной записи

Минздрав разработал единые стандарты вакцинации от коронавируса. В документе регламентирован весь процесс, правила хранения и применения препаратов. Как подчёркивается, анализ на антитела для прививки не обязателен, а ПЦР-тест надо делать, если был контакт с заболевшим или проявились симптомы. В день получения препарата пациент должен пройти врачебный осмотр, передает "ТВ Центр".

Между тем, в Минздрав поступили документы для регистрации уже третьей отечественной вакцины, разработанной Центром имени Чумакова. Об этом в среду заявил глава ведомства Михаил Мурашко. Кроме того, только на этой неделе в гражданский оборот поступило около 400 тысяч доз "Спутника V". И темпы производства продолжают наращивать.

В Ульяновске прививают медицинских работников и специалистов Минобороны. В Воронежской области и в Ростове-на-Дону препарат предоставляют не только военнослужащим, но членам их семей. А в Челябинске уже начали вводить второй компонент вакцины.

А в Москве в среду заработали новые выездные прививочные пункты. По словам заместителя мэра Анастасии Раковой, они оборудованы в шести популярных общественных местах. Иммунизация проходит без предварительной записи - в порядке живой очереди. С собой нужно взять паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

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