"Британский" штамм коронавируса обнаружили уже в 60 странах

Ситуация с COVID-19 в Европе ухудшается

Доверие к российской вакцине демонстрирует всё больше государств. А ситуация в США и Западной Европе продолжает ухудшаться. Рекорды по смертности и количеству инфицированных снова зафиксированы в Великобритании и Испании. Новый штамм COVID-19 обнаружен уже 60 странах и регионах мира.

Великобритания вновь обновила максимум по числу жертв коронавируса. 1610 человек за сутки. Это значит, что на каждый миллион населения страны приходится 16 смертей. С учетом статистических погрешностей, реальное количество может быть гораздо выше. Морги переполнены, в клиниках острая нехватка коек, а больных переселяют в отели. При этом темпы вакцинации, по словам самих британцев, оставляют желать лучшего.

"По-моему, кампания по вакцинации должна проходить намного быстрее и равномернее. Про некоторые регионы в стране вообще забыли. Это позор, что у нас складывается такая ситуация с нехваткой доз вакцины", - говорит Рассел Линч.

Доз вакцины не хватает и в материковой части Европы. Впрочем, те, что есть, должны защитить в том числе и от нового "британского" штамма коронавируса. Его обнаружили уже в 60 странах. Власти Германии заявили, что теперь недостаточно носить в общественных местах тряпичные маски – только медицинские или вовсе респираторы. Федеральный канцлер распорядилась продлить карантин как минимум до 14 февраля.

"Все наши усилия остановить распространение инфекции сталкиваются с серьезной угрозой. Особенно пугает "британский" штамм коронавируса. Он оказался опасным даже для детей и подростков. Причем в большей степени, чем мы ожидали. Поэтому школы пока останутся закрытыми. То же самое касается и детских садов", - заявила Ангела Меркель.

Работодателей также призывают по возможности сохранить удаленный режим работы сотрудников. А желающих пойти в гости - собираться не более двух семей в доме. Собственный рекорд по числу заболевших коронавиусом побила Испания - 85000 за одни выходные. В ряде регионов действует комендантский час. Так, власти Валенсии объявили о закрытии кафе и ресторанов, а также сократили время работы магазинов.

В тревожной статистике снова Китай - там уже неделю регистрируют более 100 заболевших в сутки. Единственно верное решение, напоминают в ВОЗ, массовая вакцинация. Многие страны возлагают надежду на российский "Спутник V". Израильский журналист Дов Гиль-Хар специально прилетел в Москву, чтобы сделать инъекцию.

В России с самого начала старались сделать так, чтобы вакцинация была доступна всем. При этом непрерывно увеличивают объёмы производства препаратов. На такой шаг, по словам журналиста, его вдохновили примеры коллег. Еще раньше прививку сделал московский репортёр "Нью-Йорк Таймс" Эндрю Крамер. А на днях желание привиться российским препаратом изъявил сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, назвав "Спутник V" лучшей вакциной. С сегодняшнего дня оценить её эффективность и безопасность смогут жители Белоруссии - там началась массовая вакцинация врачей. А вот в Аргентине прививочная кампания идёт с декабря, многие успели уже получить второй компонент.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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