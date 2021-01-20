Обстановка в Вашингтоне перед инаугурацией Байдена накалилась до предела

В столице США с напряжением ждут финала главного политического шоу

Дональд Трамп в среду покидает Вашингтон. За четыре часа до инаугурации Джо Байдена уходящий глава Соединённых Штатов демонстративно направится в своё поместье во Флориде. Последний день на президентском посту Трамп посвятил делам: помиловал более 70 человек, в числе которых его сподвижники и однопартийцы. А также выступил с прощальным обращением к нации.

На улицах Вашингтона никого. Дороги заблокированы. Улицы перекрыты. Для полноты картины не хватает танков и колючей проволоки. Периметр патрулируют отряды вооружённых нацгвардейцев. Так Америка готовится встречать нового президента. Градус накалён до предела. Впрочем, боятся не только возможных беспорядков. 12 сотрудников нацгвардии отстранены от работы на инаугурации. Их подозревают чуть ли не в государственной измене.

Инаугурация 46-го президента войдёт в историю ещё по нескольким причинам. Флёр скандальности опутал выборы чуть ли не с самого начала кампании. Дональд Трамп до сих пор не признал себя проигравшим, а значит и сдавать полномочия так, как этого требует протокол, не собирается. Встречать на лужайке Белого дома нового президента с чашкой чая не будет. Никаких совместных фотографий до церемонии. Трамп вообще отказался присутствовать на этой политической вечеринке. Из принципа не дал семейству Байденов правительственный джет и тем пришлось лететь в Вашингтон на обычном чартере - хоть и выкупленном. В прощальной речи экс-лидер отказывается даже упоминать фамилию сменщика. Обращаясь к нации, в очередной раз хвалил себя.

"Мы взяли на себя миссию сделать Америку снова великой - для всех американцев. Завершая свой срок в качестве 45-го президента Соединенных Штатов, я стою перед вами и искренне горжусь всем тем, чего мы достигли вместе. Мир снова нас уважает - прошу, не потеряйте это уважение! Особенно я горд тем, что я - первый президент за несколько десятилетий, который не развязал новой войны!" – сказал Трамп.

С этим утверждением явно готовы спорить демократы, припоминая недавние беспорядки в Капитолии. Общество в Америке расколото на две части. И сторонники Байдена не успокоятся, пока не привлекут Трампа к ответственности за всё происходящее. Новые обвинения в заигрывании с Москвой озвучивают Хиллари Клинтон и Нэнси Пелоси, которая в четвёртый раз стала спикером Палаты представителей Конгресса.

Политический сериал с назначением нового президента закончится в среду - Байден принесёт присягу в 8 вечера по московскому времени. Однако раньше своего хозяина в должность вступил его домашний любимец. Для немецкой овчарки Мэйджор провели даже специальную "индогурацию". Дональд Трамп отчаиваться не собирается - как и уходить из политики. Говорят, что даже думает о создании новой партии.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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