Российское посольство потребовало восстановить связь в генконсульстве в Нью-Йорке

Там отключен телефон и плохо работает интернет

Новую напряжённость в диалоге с Москвой провоцируют действия Соединённых Штатов в отношении нашей дипмиссии в Нью-Йорке. С понедельника в здании российского генконсульства отключены все городские телефонные линии, с перебоями работает интернет, передает "ТВ Центр".

Наши дипломаты обратились в Госдепартамент США с требованием устранить неполадки. Сложившуюся ситуацию в дипмиссии называют неприемлемой. Однако американская сторона ссылается на технические трудности. И на данный момент связь всё ещё не восстановлена.

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