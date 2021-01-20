Видео с обледеневшим якутским пожарным стало популярным в Сети

В Якутии установились аномальные холода

Непогода испытывает на прочность жителей сразу нескольких российских регионов. В Якутии столбики термометров достигают 50 градусов ниже нуля. В Сети набирает популярность видео с пожарным, спецодежда которого буквально покрылась коркой льда после тушения огня. На Камчатке военные ликвидируют последствия мощного снегопада. А в Крыму замёрз 100-метровый водопад.

Даже для привыкшей к морозам Якутии эта зима - настоящее испытание! Таких холодов здесь не было последние 15 лет. Синоптики официально сообщают о минус 50, а местные жители упорно доказывают: температура в некоторых населенных пунктах опускается значительно ниже.

Передвигаться по городу пешеходам приходится перебежками. Мало того, что видимость на дорогах нулевая. Так еще и остановка грозит обморожением. Больше 100 жителей региона уже обратились с такими жалобами к врачам. Но страдают не только люди. В сильнейшие морозы машины глохнут и не заводятся. Самый востребованный сейчас товар среди автомобилистов Якутии - "портативные" гаражи. Их называют "Наташами". 15 тысяч за штуку.

В экстремальных условиях приходится работать пожарным. При таких низких температурах вода моментально замерзает на одежде. Спасатели борются с огнем, буквально скованные во льду. Пожарные из поселка Хандыга стали настоящими героями. Видео, как экипировку приходится буквально откалывать ото льда, облетело все соцсети. Тот случай, когда спасателям приходится спасаться и самим.

Прогнозы синоптиков неутешительные. Над Якутией укрепился и практически не двигается холодный тропосферный циклон. До конца недели его распространение не будет меняться, так что отступления морозов ждать пока не стоит. А завтра в регион придет еще и метель.

На Камчатке тем временем устраняют последствия мощного снегопада. Военные расчищают трассы от снежных завалов. Тяжелая техника прокладывает путь к причалам кораблей.

Суровой зима выдалась и для Крыма. Неподалеку от Ялты даже замер Учан-Су. Самый высокий водопад на полуострове. Он превратился в ледяной каскад.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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