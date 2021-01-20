Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Сережи Романчука

Мальчику нужен дорогостоящий эндопротез

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, что откликнулся и помог десятилетнему Сереже Романчуку из Краснодарского края. Его историю мы рассказывали накануне.

У мальчика - остеосаркома четвертой стадии. После удаления опухоли ребенку нужен дорогостоящий эндопротез. За сутки удалось собрать всю необходимую сумму и у семьи теперь есть деньги на лечение.

Слова благодарности от мамы Сережи: "Уважаемые благотворители и зрители телеканала ТВЦ! Сбор был закрыт за один день!! Это невероятная помощь, мы бескрайне счастливы! Сложно подобрать слова, чтобы выразить нашу радость! Скоро у Сережи состоится операция благодаря Вам! И мой мальчик вернется к обычной жизни и будет больше улыбаться, как раньше. Желаю Вам, наши волшебники, здоровья и счастья! Низкий Вам поклон за совершённое чудо! С уважением, мама Сережи".

Но помощь требуется и другим подопечным фонда. Лере Емельяновой еще нет и трех лет, но она уже отчаянно борется с нейробластомой левого надпочечника. Собрать осталось почти 4 миллиона рублей. Лера перенесла 7 курсов химиотерапии, операцию по удалению опухоли и трансплантацию костного мозга. И теперь ей срочно нужна иммунотерапия препаратом, который стоит более 8 миллионов.

Мы продолжаем помогать Лере все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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