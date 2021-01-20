В Мытищах сотрудники ДПС спасли провалившегося под лед пенсионера

Как мужчина оказался в ледяной воде?

Полицейские спасли мужчину, который провалился под лёд в Мытищах. Пожилого человека вытащили из реки местные жители, но отвезти в больницу было буквально не на чем. Пострадавший мог погибнуть от переохлаждения, если бы не сотрудники ДПС, которые как раз патрулировали территорию.

Видео с нагрудной камеры полицейского. Но в этот раз патрульные не задерживают преступника, а спешат на помощь человеку, который провалился под лед. Несколько минут назад его достали из воды мужчины, проезжавшие мимо на снегоходах.

Как потом расскажет пенсионер, он шел в гости. Через канал имени Москвы путь короче, лед казался твердым. Но неожиданно мужчина ушел под воду. Однако, в этот день ему повезло дважды. Сначала мимо проезжали люди на снегоходах. С трудом, но они смогли вытащить пострадавшего из воды. Везти в больницу на таком транспорте было невозможно. И в этот момент снова удача: на другой стороне канала оказался полицейский патруль.

"Мы увидели, что на той стороне канала водители снегоходов машут нам руками. Данные молодые люди положили его на снегоход, перевезли через канал. Дальше снегоход пройти уже не смог, до патрульной машины пенсионера несли на руках", - рассказал сотрудник ОГИБДД МУ МВД России "Мытищинское" Александр Цыганов.

В машине согревала печка и отданная спасителями куртка, а в Сухаревском отделении полиции, куда доставили пострадавшего, горячий чай. В участок приехала и скорая.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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