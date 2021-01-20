ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Мытищах сотрудники ДПС спасли провалившегося под лед пенсионера

15:04
  • среда
  • 20 января 2021

Как мужчина оказался в ледяной воде?

Полицейские спасли мужчину, который провалился под лёд в Мытищах. Пожилого человека вытащили из реки местные жители, но отвезти в больницу было буквально не на чем. Пострадавший мог погибнуть от переохлаждения, если бы не сотрудники ДПС, которые как раз патрулировали территорию.
Пожарные спасли 6 человек из горящей квартиры на северо-западе Москвы

Видео с нагрудной камеры полицейского. Но в этот раз патрульные не задерживают преступника, а спешат на помощь человеку, который провалился под лед. Несколько минут назад его достали из воды мужчины, проезжавшие мимо на снегоходах.

Как потом расскажет пенсионер, он шел в гости. Через канал имени Москвы путь короче, лед казался твердым. Но неожиданно мужчина ушел под воду. Однако, в этот день ему повезло дважды. Сначала мимо проезжали люди на снегоходах. С трудом, но они смогли вытащить пострадавшего из воды. Везти в больницу на таком транспорте было невозможно. И в этот момент снова удача: на другой стороне канала оказался полицейский патруль.

"Мы увидели, что на той стороне канала водители снегоходов машут нам руками. Данные молодые люди положили его на снегоход, перевезли через канал. Дальше снегоход пройти уже не смог, до патрульной машины пенсионера несли на руках", - рассказал сотрудник ОГИБДД МУ МВД России "Мытищинское" Александр Цыганов.

В машине согревала печка и отданная спасителями куртка, а в Сухаревском отделении полиции, куда доставили пострадавшего, горячий чай. В участок приехала и скорая.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Мужчина идет по льду
Мужчина идет по льду
Провалившейся под лёд мужчина в больнице
Провалившейся под лёд мужчина в больнице
Дорога по льду
Дорога по льду
Спасение провалившегося под лёд мужчины
Спасение провалившегося под лёд мужчины
Полынья
Полынья
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.