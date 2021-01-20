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Покидающий пост Трамп помиловал более 70 человек

09:47
  • среда
  • 20 января 2021

Самого президента в списке нет

Дональд Трамп прислушался к мнению своих юристов и не стал вносить себя и членов своей семьи в списки на помилование. Действующий президент перед тем, как оставить свой пост, помиловал 73 человека, еще нескольким десяткам смягчил наказание.
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В числе помилованных – бывший советник Трампа Стивен Бэннон. Его обвиняют в мошенничестве и хищении средств. Еще для 70 человек президент постановил смягчить наказание. Помилован был также активно оказывавший Трампу поддержку американский предприниматель Эллиотт Бройди.

Список распространила пресс-служба Белого дома. В него включен и политический консультант Республиканской партии США Пол Эриксон. Этот деятель, по утверждениям американских СМИ, ранее состоял в романтических отношениях с россиянкой Марией Бутиной, передает ТАСС.

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