Матвиенко рассказала, как Россия прошла пандемию

Совфед открыл весеннюю сессию

В среду Совет Федерации вслед за Госдумой открыл весеннюю сессию. На первом в этом году заседании сенаторы подвели итоги уже проделанной работы и определили повестку на ближайшие месяцы, передает "ТВ Центр".

Основные задачи, прежде всего, связаны с преодолением последствий пандемии коронавируса. Это и восстановление экономики, и адресная поддержка граждан. Кроме того, важно повысить устойчивость системы здравоохранения к новым вызовам.

Какие меры уже приняты, сенаторам расскажет глава Минздрава. Михаил Мурашко первым из министров пришёл на правительственный час. Открывая заседание, председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила - Россия, в отличие от других стран, прошла пандемию с меньшими издержками и показала прочность государственной и политической системы. Однако впереди парламентские выборы, и вмешательство внешних сил в процесс исключать нельзя.

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