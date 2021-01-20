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Мурашко рассказал о поставках вакцины "Спутник V" в регионы

10:04
  • среда
  • 20 января 2021

В России проходит массовая вакцинация граждан

Свыше 375 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V" ввели на этой неделе в гражданский оборот, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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Глава Минздрава отметил, что в стране продолжается наращивание поставок препарата в регионы, передает РИА Новости.

"На этой неделе в гражданский оборот введено уже более 375 тысяч двухкомпонентных доз вакцины "Спутник V". Продолжается наращивание поставок вакцины в регионы", - заявил Мурашко.

С 18 января в России началась массовая вакцинация граждан от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Ожидается, что в скором времени в программу вакцинации будет включен и препарат Центра Чумакова.

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