Мурашко рассказал о поставках вакцины "Спутник V" в регионы

В России проходит массовая вакцинация граждан
Свыше 375 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V" ввели на этой неделе в гражданский оборот, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Глава Минздрава отметил, что в стране продолжается наращивание поставок препарата в регионы, передает РИА Новости.
"На этой неделе в гражданский оборот введено уже более 375 тысяч двухкомпонентных доз вакцины "Спутник V". Продолжается наращивание поставок вакцины в регионы", - заявил Мурашко.
С 18 января в России началась массовая вакцинация граждан от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Ожидается, что в скором времени в программу вакцинации будет включен и препарат Центра Чумакова.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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