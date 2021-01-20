Минздрав получил документы для регистрации третьей российской вакцины

Препарат от коронавируса разработан в центре Чумакова

Документы для регистрации третьей российской вакцины от коронавируса поступили в Минздрав. Они направлены на экспертизу, по окончании которой и решится вопрос об утверждении препарата, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"В Минздрав России поступил пакет документов для регистрации третьей российской вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук", - заявил глава Минздрава во время совещания с представителями регионов.

Рассказал министр и о ситуации с вакциной "Спутник V". По словам Мурашко, на этой неделе в гражданский оборот введено уже более 375 тысяч двухкомпонентных доз препарата. Растет количество доз вакцины, поставляемой в регионы.

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