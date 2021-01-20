Почти три четверти регионов России закончили год с дефицитом бюджета

В 2020 году экономическая ситуация оказалась крайне сложной

Почти 70% российских регионов закончили прошедший год с дефицитом бюджета, который в совокупности составил 762,2 миллиарда рублей или же 5% от общего объема их бюджетных доходов.

По данным казначейства, дефицит бюджета зафиксирован в 58 регионах страны. При этом самые большие значения дефицита в соотношении с доходами выявлены в Кемеровской области (-21%), Тюменской области (-20%), Удмуртии (-16%), Ямало-Ненецком АО, Башкортостане и Архангельской области (по -14%).

Причинами подобного экономического спада стали пандемия коронавируса и падение цен на нефть, передает РБК. По словам главного научного сотрудника Института социальной политики РАНХиГС Натальи Зубаревич, на экономике ряда регионов сказалось падение спроса на сырье, внутреннего платежеспособного спроса, а также резкое сокращение в секторе услуг. В результате самые большие убытки понесли субъекты с большой долей топливно-энергетического комплекса и автомобилестроения в экономике, а также крупные города, в которых предоставление услуг играет первостепенную роль.

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