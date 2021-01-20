Трампа обвинили в пособничестве убийствам

С заявлением выступила спикер конгресса

Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси выступила с заявлением, которое назвали самой резкой формулировкой демократов о роли Дональда Трампа в беспорядках у Капитолия. По ее словам, действующий президент – пособник убийств пяти человек.

Пелоси заявила, что высказывания Трампа спровоцировали захват его сторонниками Капитолия 6 января.

"Слова президента важны. И они воспользовались его словами для прихода сюда", - сказала спикер конгресса в интервью кабельному телеканалу MSNBC. Пелоси отметила: если будет доказано сотрудничество кого-либо из конгрессменов с участниками группы, напавшей на Капитолий, то они - равно как и действующий президент - станут пособникам преступлений, совершенных во время беспорядков.

По словам политика, таким преступлением в некоторых случаях стало убийство. Так что, по ее мнению, президент является пособником преступников, поскольку Трамп подстрекал к этому мятежу.

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