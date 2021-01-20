Москалькова прокомментировала идею введения COVID-паспортов

Она призвала защитить тех, кто не может сделать прививку

"Ковид-паспорта" в настоящее время являются одним из необходимых методов борьбы с пандемией, но при их введении следует не забывать о защите прав человека, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

"Учитывая сегодняшние реалии в вопросах распространения COVID-19 и принятых ограничительных мер, "антиковидные паспорта" на данном этапе являются своевременным и необходимым условием в вопросе противодействию пандемии. Хотелось бы напомнить, что на сегодняшний день вакцинация – единственный и верный путь в преодолении сложившейся ситуации", - считает омбудсмен.

При этом она подчеркнула, что перед введением нового документа стоит проработать все моменты, которые могут негативно сказаться на людях, не имеющих возможности сделать прививку из-за противопоказаний. В их число входят беременные женщины, люди с аллергией или те, для кого вакцинация недопустима по состоянию здоровья, передает РИА Новости.

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