В России за сутки выявили 21152 заболевших коронавирусом

Выздоровели 25290 заболевших

В России за минувшие сутки выявили еще 21152 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 3633952.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Санкт-Петербурге - 3347. В Москве за сутки заболели 2452 человека, в Подмосковье - 994.

Выздоровели за сутки 25290 человек. Скончались – 597 заболевших.

За весь период пандемии в России от коронавируса умерли 67220 человек. Общее число выздоровевших достигло 3027316.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 97,6 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 629145 человек.

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