"Мы - грустная часть статистики": Ида Галич о разводе с мужем

Блогер не теряет веру в любовь

До последнего поклонники Иды Галич довольствовались слухами о положении дел в семье блогера и гадали, действительно ли брак девушки с Аланом Басиевым подходит к концу. Галич решила развеять все домыслы и подтвердила, что они с мужем разводятся.

В беседе с подписчиками блогер призналась, что они с мужем расстались. При этом девушка призвала поклонников не терять веры в любовь и надеяться на лучшее, передает СтарХит.

"Мы с Аланчиком не только грустная часть статистики, у нас теперь есть самая главная любовь всего нашего существования. И вообще! Не надо терять веры в любовь, опираясь на наш опыт. У вас будет иначе, — подчеркнула 30-летняя звезда Сети. — Не примеряйте наши отношения на себя. В любовь можно и нужно верить! Она у вас случится! И, может, будет одна на всю жизнь!" - заявила Галич.

Ида Галич и Алан Басиев сыграли свадьбу в мае 2018 года, а без малого год назад у пары родился сын Леон.

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