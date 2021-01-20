Российские регионы получат к лету 70 миллионов доз вакцины

На зарубежных площадках будут производить до 350 миллионов доз в год

Объемы производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" могут быть увеличены. Около 350 миллионов доз препарата в год могут произвести площадки за рубежом, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По словам министра, его ведомство и фармацевтические компании сформировали прогнозный план производства вакцины до середины лета.

"Это позволяет полностью удовлетворить потребность системы здравоохранения, это под 70 миллионов доз должно быть поставлено в регионы… до июня месяца", - сказал Мантуров в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По данным главы Минпромторга, к этому времени прививку должны получить 68 миллионов россиян.

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