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Врач оценил снижение числа случаев COVID-19 в Москве

12:00
  • среда
  • 20 января 2021

В столице всё меньше людей заболевает коронавирусом

В Москве отмечается снижение числа выявленных заболевших коронавирусом, однако в этом нет ничего необычного, считает врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

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Эксперт подчеркнул, что снижение числа заразившихся пока не является показателем изменения эпидемиологической обстановки в городе. По его словам, в настоящее время рано делать какие-либо выводы. Полное понимание происходящего придет через неделю, а до тех пор возможен как новый всплеск заболеваемости, так и стабилизация ситуации, передает РИА Новости.

"Давайте не будем делать скоропостижных выводов. Особо ничего такого экстраординарного нет, все в обычном режиме. Сегодня у нас 20 января, еще недельку надо подождать и посмотреть", - заявил Малышев.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что в среду, 20 января, в столице выявили 2452 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее этот показатель составил 3115 человек.

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