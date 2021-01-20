Шоковая заморозка: в Красноярском крае похолодает до минус 55

Предупреждают также о гололеде и лавинной опасности

Жителей Красноярского края предупредили о резком похолодании. Температура воздуха в регионе 21-22 января может опуститься до -55 градусов.

По данным синоптиков, сильный мороз ожидается двадцать первого - двадцать второго января на юге Таймырского и в Эвенкийском муниципальном районе.

"Температура воздуха -45... -50 градусов, в Эвенкийском МР до -55 градусов. В центральных и южных районах ожидается морозная погода, температура воздуха ночью -30... -35, на севере центральных районов ночью до -42, днем до -32", - говорится в сообщении Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сегодня в Красноярском крае термометры показывают -20... -22 градуса, к ночи ожидается понижение до -27... -29 градусов. Метеорологи также предупредили о лавинной опасности в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы. На дорогах – гололедица, передает РИА Новости.

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